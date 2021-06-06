Президент «Интера» объяснил, почему Конте ушел из клуба

Президент «Интера» Стивен Чжанг объяснил, почему Антонио Конте ушел с поста главного тренера команды.

«Мы с первого дня работы в клубе считали, что Конте — лучший тренер для нашего проекта. Два года назад мы наконец смогли привести его в клуб. Я был убежден, что Конте — тренер-победитель. Я остаюсь при этом мнении и сейчас. По этой причине мы серьезно вкладывались в Конте и команду последние два года. Прошлым летом пандемия сильно повлияла на финансовую сторону, но мы продолжали поддерживать Конте, будучи уверенными в том, что выиграем чемпионат. Так и случилось, но сейчас финансовая ситуация стала еще хуже. Мы должны сократить расходы и контролировать риски. Это, конечно же, влияет на трансферную стратегию. У нас с Конте были разные взгляды на работу на трансферном рынке, это и привело к расставанию. Конте — тренер топ-уровня, но я, как президент, должен думать и о стабильности клуба», — приводит Gazzetta dello Sport слова Чжанга.

«Интер» выиграл чемпионат Италии по итогам сезона-2020/21. Антонио Конте покинул пост главного тренера по окончании сезона. Его место занял Симоне Индзаги, который ранее работал в «Лацио».