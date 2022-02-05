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Маротта — об интересе «Барселоны» к Брозовичу: «Он хочет остаться в «Интере»

Гендиректор «Интера» Маротта прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Брозовичу
Карен Саркисян
Корреспондент

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику Марсело Брозовичу.

«Он хочет остаться в «Интере», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на DAZN. — Мы хотим, чтобы Брозович продолжал играть за «Интер» в качестве ключевого футболиста. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее подписать с Марцело новый контракт. Надеемся сделать это быстро».

В нынешнем сезоне 29-летний хорват забил один мяч и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Интер». Его контракт с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1490002116227878919

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 0
Перерыв

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
РБ Лейпциг 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Марсело Брозович
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
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 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
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