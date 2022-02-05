Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику Марсело Брозовичу.

«Он хочет остаться в «Интере», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на DAZN. — Мы хотим, чтобы Брозович продолжал играть за «Интер» в качестве ключевого футболиста. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее подписать с Марцело новый контракт. Надеемся сделать это быстро».

В нынешнем сезоне 29-летний хорват забил один мяч и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Интер». Его контракт с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.