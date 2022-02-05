«Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем еще на сезон

Директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Паоло Мальдини.

«мы ведем переговоры со Златаном. Он хочет провести за нас еще один сезон. Но Ибрагимович никогда не будет проблемой. Тут вопрос только в его желании», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

Контракт шведского нападающего с итальянским «Миланом» подходит к своему завершению летом текущего года.

В текущем сезоне 40-летнего Златана постоянно донимают различные повреждения, однако он успел провести 19 матчей (1068 минут), забив восемь голов и отдав две голевые передачи, после чего ушел на неопределенный по продолжительности период восстановления от повреждения ахиллового сухожилия.