Газизов считает, что у Кокорина будут хорошие предложения от российских клубов

Директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что думает о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Пока не могу сказать, будут ли трансферы в «Уфе» в это трансферное окно. Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в «Уфу». Почему? Он футболист другого уровня, не для Первой лиги. Кокорин почти не играл полтора года? Все в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России», — цитирует Газизова Legalbet.