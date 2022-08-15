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15 августа, 13:35

Газизов считает, что у Кокорина будут хорошие предложения от российских клубов

Виктория Кравченко
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Директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что думает о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Пока не могу сказать, будут ли трансферы в «Уфе» в это трансферное окно. Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в «Уфу». Почему? Он футболист другого уровня, не для Первой лиги. Кокорин почти не играл полтора года? Все в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России», — цитирует Газизова Legalbet.

В прошедшем сезоне 31-летний Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/gazizov-kokorin-nahoditsya-v-tonuse-u-nego-budut/
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
Шамиль Газизов
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 Наполи 1 1 0 0 5-2 3
2
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
3
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
4
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
6
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
7
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лацио 1 1 0 0 2-1 3
9
 Рома 1 1 0 0 1-0 3
10
 Специя 1 1 0 0 1-0 3
11
 Кремонезе 1 0 0 1 2-3 0
12
 Болонья 1 0 0 1 1-2 0
13
 Лечче 1 0 0 1 1-2 0
14
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
15
 Салернитана 1 0 0 1 0-1 0
16
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
17
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
18
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
19
 Верона 1 0 0 1 2-5 0
20
 Сассуоло 1 0 0 1 0-3 0
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20.08 19:30
Торино – Лацио
 - : -
20.08 19:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
20.08 21:45
Интер – Специя
 - : -
20.08 21:45
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.08 19:30
Эмполи – Фиорентина
 - : -
21.08 19:30
Наполи – Монца
 - : -
21.08 21:45
Аталанта – Милан
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Верона
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22.08 21:45
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