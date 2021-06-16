Гаттузо может покинуть «Фиорентину» из-за разногласий с руководством

Главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб всего через пару недель после того, как был назначен на этот пост, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

У Гаттузо возникли серьезные разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики.

43-летний специалист сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в конце марта. Гаттузо должен приступить к своим обязанностям с 1 июля.

«Фиорентина» в завершившемся чемпионате Италии заняла 13-е место. В составе команды из Флоренции с января выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он провел четыре матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

Гаттузо тренировал «Наполи» с 2019 года и выиграл с командой Кубок Италии прошлого сезона. По итогам чемпионата страны сезона-2020/21 неаполитанцы заняли пятое место, упустив место в Лиге чемпионов после ничьей в домашнем матче последнего тура против «Вероны» (1:1). После окончания этой встречи президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что тренер покинул клуб.