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Эшли Янг отказался продлевать контракт с «Интером» и покинет клуб

21:53
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Защитник «Интера» Эшли Янг принял решение покинуть клуб. 35-летний англичанин отказался подписывать новое соглашение с миланским клубом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Контракт Янга с «Интером» истекает 30 июня. На футболиста претендуют «Бернли» и «Уотфорд».

В минувшем сезоне Янг участвовал в 34 матчах за «Интер», отметившись голом и сделав 4 результативные передачи.

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