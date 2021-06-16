Эшли Янг отказался продлевать контракт с «Интером» и покинет клуб
21:53
Защитник «Интера» Эшли Янг принял решение покинуть клуб. 35-летний англичанин отказался подписывать новое соглашение с миланским клубом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Контракт Янга с «Интером» истекает 30 июня. На футболиста претендуют «Бернли» и «Уотфорд».
В минувшем сезоне Янг участвовал в 34 матчах за «Интер», отметившись голом и сделав 4 результативные передачи.
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