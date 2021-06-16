Дионизи назначен главным тренером «Сассуоло»

Новым главным тренером «Сассуоло» стал Алессио Дионизи, сообщает 16 июня официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 2023 года.

Специалист сменил на этом посту Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер». Специалист сменил на этом посту Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер». Презентация нового тренера состоится в ближайшие недели.

41-летний Дионизи известен по работе с «Венецией» и «Эмполи». Под его руководством «Эмполи» пробился в серию А по итогам прошлого сезона.