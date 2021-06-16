Дионизи назначен главным тренером «Сассуоло»
19:06
Новым главным тренером «Сассуоло» стал Алессио Дионизи, сообщает 16 июня официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 2023 года.
Специалист сменил на этом посту Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер». Специалист сменил на этом посту Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер». Презентация нового тренера состоится в ближайшие недели.
41-летний Дионизи известен по работе с «Венецией» и «Эмполи». Под его руководством «Эмполи» пробился в серию А по итогам прошлого сезона.
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