Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

«Фиорентина» объявила стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата Италии с «Кальяри».

Российский нападающий Александр Кокорин начнет встречу на скамейке запасных. Вчера сообщалось, что встречу пропустят нападающий Душан Влахович и полузащитник Риккардо Сапонара.

Матч «Кальяри» — «Фиорентина» состоится сегодня, 23 января. Начало встречи — в 14.30 (мск).

В сезоне-2021/22 Кокорин принял участие в 6 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.