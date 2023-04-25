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Сегодня, 03:55

Гасперини о победе над «Ромой»: «Аталанта» никогда не была в плохой физической форме»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:1).

«Аталанта» никогда не была в плохой физической форме, но чтобы добиться результата против «Ромы», нам, безусловно, нужна отличная игра, и мы к этому были готовы. Каждый матч уникален, нужно играть более 90 минут на наших сильных сторонах. Нам нужно хорошо играть во всех компонентах, так как «Рома» – сильная команда», – приводит слова Гасперини DAZN.

«Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка. «Рома» располагается на 5-й строчке – 56 очков.

ФК Аталанта
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
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Дибала и Льоренте получили травмы в матче с «Аталантой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 1 : 1
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 0 : 3
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 3 : 2
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 3 : 0
23.04 19:00
Милан – Лечче
 2 : 0
23.04 21:45
Ювентус – Наполи
 0 : 1
24.04 21:45
Аталанта – Рома
 3 : 1
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 22 1 0
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