Гасперини о победе над «Ромой»: «Аталанта» никогда не была в плохой физической форме»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:1).

«Аталанта» никогда не была в плохой физической форме, но чтобы добиться результата против «Ромы», нам, безусловно, нужна отличная игра, и мы к этому были готовы. Каждый матч уникален, нужно играть более 90 минут на наших сильных сторонах. Нам нужно хорошо играть во всех компонентах, так как «Рома» – сильная команда», – приводит слова Гасперини DAZN.