Дибала и Льоренте получили травмы в матче с «Аталантой»

Игроки «Ромы» Диего Льоренте и Пауло Дибала получили травмы в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:3).

Ранее повреждения получили Крис Смоллинг, Жоржиньо Вейналдум и Рик Карсдорп. Все игроки пропустят следующий матч в серии А против «Милана».

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.