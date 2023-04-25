Тотти назвал уникальное качество Кварацхелии

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти сравнил форварда «Милана» Рафаэла Леау с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Леау более силен физически и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один, уникальность, которую сегодня сложно найти в чемпионате», — приводит слова слова Тотти Pagine Romaniste.

Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. В нынешнем сезоне грузин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

На счету Леау 13 голов и 12 результативных передач в 41 матче за «Милан» в этом сехоне.