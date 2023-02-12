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Гасперини о победе над «Лацио»: «Вероятно, это было лучшее выступление «Аталанты» в сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Вероятно, это было наше лучшее выступление в сезоне, особенно учитывая качество соперника. Это была одна из тех игр, которая вселяет в нас уверенность. На боковой линии у меня возникло ощущение, что это была действительно очень интересная игра, а такое случается редко. Но это еще и потому, что «Лацио» играл в хороший футбол, а первый тайм был гораздо более равным.

Мы никогда не отказывались от участия в Лиге чемпионов, мы просто говорили, что продолжим выкладываться на полную, и если мы все еще будем в зоне ЛЧ за 10 матчей до конца сезона, тогда посмотрим. Вернуться в Лигу чемпионов было бы невероятно, но, тем не менее, я все еще думаю, что-то, что мы делаем в этом сезоне, потрясающе», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.

ФК Аталанта
ФК Лацио
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
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 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
11
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
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 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
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 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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12.02 14:30
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 - : -
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Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
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 - : -
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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