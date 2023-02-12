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Сегодня, 03:36

Сарри о поражении от «Аталанты»: «Мы потеряли голову после второго пропущенного гола»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:2).

«Мы потеряли голову после второго пропущенного гола. Это было неплохое начало, у нас были шансы повести в счете, а затем сравнять, но когда мы не реализовали моменты, а затем пропустили второй, мы так и не оправились. Последние 10 дней Иммобиле стабильно играет, и мы надеемся, что он сможет вновь обрести свою форму.

Осталось 16 матчей, таблица очень плотная, так что мы не можем думать о том, чтобы просто сдаться. Впереди у нас соперники, которые лучше укомплектованы игроками, но это не значит, что мы не будем биться до конца», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.

ФК Аталанта
ФК Лацио
Маурицио Сарри
серия А
0
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
11
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
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 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
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 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
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 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
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 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
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 - : -
12.02 20:00
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 - : -
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