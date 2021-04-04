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Гасперини похвалил «Аталанту» за победу над «Удинезе»

08:43
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил команду за игру в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:2).

«Мы выиграли встречу после паузы на матчи сборных, и при этом временами играли очень хорошо. Нам удалось забить два мяча в первом тайме, но в его конце мы пропустили. При счете 3:1 снова пропустили, исход игры оставался неясен», — приводит Football Italia.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в матче, выйдя на замену на 85-й минуте.

Команда из Бергамо занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 58 очками после 29 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168695/gasperini-atalanta-did-well

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