Гасперини похвалил «Аталанту» за победу над «Удинезе»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил команду за игру в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:2).

«Мы выиграли встречу после паузы на матчи сборных, и при этом временами играли очень хорошо. Нам удалось забить два мяча в первом тайме, но в его конце мы пропустили. При счете 3:1 снова пропустили, исход игры оставался неясен», — приводит Football Italia.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в матче, выйдя на замену на 85-й минуте.

Команда из Бергамо занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 58 очками после 29 матчей.