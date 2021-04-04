Гасперини похвалил «Аталанту» за победу над «Удинезе»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил команду за игру в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:2).
«Мы выиграли встречу после паузы на матчи сборных, и при этом временами играли очень хорошо. Нам удалось забить два мяча в первом тайме, но в его конце мы пропустили. При счете 3:1 снова пропустили, исход игры оставался неясен», — приводит Football Italia.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в матче, выйдя на замену на 85-й минуте.
Команда из Бергамо занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 58 очками после 29 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168695/gasperini-atalanta-did-well
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