Михайлович — о матче с «Интером»: «Болонья» лучше играла»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Италии против «Интер» (0:1). Единственный гол в составе победителей забил Ромелу Лукаку.
«У нас было много возможностей, забить было легче, чем пропустить. Но мы не смогли реализовать моменты, а потом пропустили. Если вы не забиваете голы, вы не выиграете игры. Думаю, мы играли лучше, чем «Интер». Мы заставляли их защищаться и контратаковать, мы давили и создавали им проблемы», — цитирует Михайловича Sky Sport Italia.
«Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла. У «Интера» 68 очков и первая строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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