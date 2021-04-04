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Михайлович — о матче с «Интером»: «Болонья» лучше играла»

08:47
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Италии против «Интер» (0:1). Единственный гол в составе победителей забил Ромелу Лукаку.

«У нас было много возможностей, забить было легче, чем пропустить. Но мы не смогли реализовать моменты, а потом пропустили. Если вы не забиваете голы, вы не выиграете игры. Думаю, мы играли лучше, чем «Интер». Мы заставляли их защищаться и контратаковать, мы давили и создавали им проблемы», — цитирует Михайловича Sky Sport Italia.

«Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла. У «Интера» 68 очков и первая строчка.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

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