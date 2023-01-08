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Гасперини подтвердил, что Малиновский близок к переходу в «Марсель»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель».

«Переговоры между игроком и «Марселем» в процессе, я не знаю, когда сделка может быть закрыта. Он был важен для команды, он сыграл много матчей в текущем сезоне, но его заменил Адемола Лукман. Мы не планируем приобретать другого футболиста, если Малиновский покинет клуб», — цитирует Гасперини Football Italia.

Он стал игроком «Аталанты» в 2019 году. В минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро.

Руслан Малиновский
ФК Аталанта
ФК Марсель
Джан Пьеро Гасперини
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 Специя 16 3 5 8 16-28 14
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 - : -
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