«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Салернитаной»

«Салернитана» и «Торино» сыграли вничью в матче 17-го тура серии А — 1:1.

Счет в матче на 36-й минуте открыл нападающий команды из Турина Антонио Санабриа. На 49-й полузащитник Тонни Вильена сравнял.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте матча, заменив Неманью Радоньича.

«Салернитана» занимает 14-й место в турнирной таблице чемпионата Италии (18 очков), «Торино» находится на 10-й строчке (23 очка).