Гасперини — о своем будущем в «Аталанте»: «Ситуация разрешится в короткие сроки»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0) ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Сегодня вечером мы празднуем, а завтра поговорим с президентом. Ситуация разрешится в очень короткие сроки», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

«Аталанта» впервые в истории выиграла Лигу Европы. Команду с 2016 года возглавляет Джан Пьеро Гасперини.