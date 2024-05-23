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Сегодня, 06:18

Фонсека и «Милан» могут подписать трехлетний контракт

Виктория Кравченко
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Португалец Паулу Фонсека может возглавить «Милан», сообщает FootballItalia.

По данным источника, стороны уже договорились о контракте. Они могут подписать трехлетнее соглашение. По контракту Фонсека будет получать 3 миллиона евро.

«Милану» осталось добиться расторжения соглашения от действующего тренера Стефано Пиоли.

Фонсека работает с «Лиллем» с 2022 года. Под его руководством команда в этом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Франции.

ФК Милан
Паулу Фонсека
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 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
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 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
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 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
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 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
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 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
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