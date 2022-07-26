Агент Абрамов — о положении Кокорина в «Фиорентине»: «Каждому россиянину пожелал бы того же»
Футбольный агент Владимир Абрамов оценил положение нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
«Под словом отсиживаться вы подразумеваете продолжать получать 3 миллиона евро? Каждому россиянину я бы пожелал того же. 3 миллиона — колоссальные убытки для итальянского футбола. Пусть несут убытки, не нам же все время брать их на себя. По условиям контракта они должны выплачивать ему эти деньги», — приводит слова Абрамова «Спорт День за Днем».
Также агент ответил на вопрос о том, в каком российском клубе наиболее вероятно появление Кокорина.
«В России сейчас ему никто не даст такие деньги. Если бы я был его футбольным агентом, я бы затруднился с подбором клуба для него. Про Кокорина говорили, что у него от природы талант, но у него отсутствует трудолюбие. «Зенит» — единственный клуб в России, который способен предложить Кокорину такую же зарплату как в «Фиорентине». Могут для смеха взять, он же отчасти зенитовский футболист», — отметил Абрамов.
26 июля агент Кокорина сообщил, что игрок тренируется вместе с «Фиорентиной».
31-летний футболист перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 россиянин принял участие в семи матчах и не отличился результативными действиями.
В этом сезоне Кокорин провел на поле в сумме 125 минут. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года.
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|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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