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Агент Абрамов — о положении Кокорина в «Фиорентине»: «Каждому россиянину пожелал бы того же»

Футбольный агент Абрамов оценил положение нападающего Кокорина в «Фиорентине»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Владимир Абрамов оценил положение нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Под словом отсиживаться вы подразумеваете продолжать получать 3 миллиона евро? Каждому россиянину я бы пожелал того же. 3 миллиона — колоссальные убытки для итальянского футбола. Пусть несут убытки, не нам же все время брать их на себя. По условиям контракта они должны выплачивать ему эти деньги», — приводит слова Абрамова «Спорт День за Днем».

Также агент ответил на вопрос о том, в каком российском клубе наиболее вероятно появление Кокорина.

«В России сейчас ему никто не даст такие деньги. Если бы я был его футбольным агентом, я бы затруднился с подбором клуба для него. Про Кокорина говорили, что у него от природы талант, но у него отсутствует трудолюбие. «Зенит» — единственный клуб в России, который способен предложить Кокорину такую же зарплату как в «Фиорентине». Могут для смеха взять, он же отчасти зенитовский футболист», — отметил Абрамов.

26 июля агент Кокорина сообщил, что игрок тренируется вместе с «Фиорентиной».

31-летний футболист перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 россиянин принял участие в семи матчах и не отличился результативными действиями.

В этом сезоне Кокорин провел на поле в сумме 125 минут. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/futbolnyy-agent-o-polozhenii-kokorina-v-fiorentine-kazhdomu-rossiyaninu-pozhelal-by-togo-zhe
Александр Кокорин
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