«Милан» продал вратаря Плиццари в «Пескару»

«Милан» объявил о переходе голкипера Алессандро Плиццари в «Пескару».

22-летний итальянец подписал контракт с новым клубом до конца июня 2025 года. «Милан» получит процент от следующей продажи футболиста.

Плиццари — воспитанник «Милана». Во второй половине прошлого сезона вратарь выступал за «Лечче» на правах аренды, он пропустил 3 гола в 3 матчах за команду, отыграв 1 встречу на ноль.