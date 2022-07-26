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«Милан» продал вратаря Плиццари в «Пескару»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» объявил о переходе голкипера Алессандро Плиццари в «Пескару».

22-летний итальянец подписал контракт с новым клубом до конца июня 2025 года. «Милан» получит процент от следующей продажи футболиста.

Плиццари — воспитанник «Милана». Во второй половине прошлого сезона вратарь выступал за «Лечче» на правах аренды, он пропустил 3 гола в 3 матчах за команду, отыграв 1 встречу на ноль.

Источник: https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2022-07-26/official-statement-alessandro-plizzari
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