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Футболист «Торино» заразился коронавирусом

16:22
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Футбольный клуб «Торино» 5 апреля на официальном сайте объявил, что один из футболистов команды заразился коронавирусом. При этом имя заболевшего не называется.

Клуб подчеркивает, что тест только одного игрока дал положительный результат. Он уже изолирован от остальной команды.

10 апреля «Торино» предстоит провести матч 30-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» на выезде.

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