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Чалханоглу может перейти в «Ювентус» в качестве свободного агента

16:12
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может сменить клуб по окончанию сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 27-летним турком интересуется «Ювентус». Миланцы еще не продлили с игроком контракт, который истекает в июне 2021 года, поэтому хавбек может вести переговоры с другими клубами.

Сообщается, что Чалханоглу хочет зарабатывать 5 миллионов евро в год. При этом миланский клуб не может предложить футболисту больше 4 миллионов. «Арсенал» и «Челси» также следят за ситуацией.

В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 34 матча за «Милан», на его счету 7 голов и 11 результативных передач.

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