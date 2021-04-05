Бернардески оштрафован на 2000 евро за симуляцию в туринском дерби

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески получил штраф в 2000 евро, сообщает Football Italia 5 апреля.

Футболист был наказан за симуляцию в матче 29-го тура серии А против «Торино» (2:2). 27-летний футболист выступает за «Юве» с сезона-2017/18. Вместе с командой он три раза выиграл чемпионат Италии, один раз — Кубок страны и дважды стал обладателем Суперкубка Италии.

В текущем сезоне Бернардески провел 36 матчей за «Ювентус». В его активе три результативные передачи.