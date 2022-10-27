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Ди Мария исключил уход из «Ювентуса» в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария исключил уход из туринского клуба зимой.

«Я не привык объясняться, когда читаю ложь, но пришло время это сделать. Я не знаю, кто распустил слухи о моем уходе в январе. Мои заявления о «Росарио Сентраль», были сделаны недавно, но об этом я говорю с 2007 года. Это не означает, что я хочу уходить сейчас, я не собираюсь делать это в январе.

Пожалуйста, хватит придумывать новости. Я счастлив в этом великом клубе, счастлив в этом городе и буду всего себя отдавать команде, когда снова буду здоров», — написал футболист в соцсетях.

Анхель ди Мария перебрался в «Ювентус» минувшим летом на правах свободного агента. 34-летний аргентинец провел за клуб семь матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевых паса.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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