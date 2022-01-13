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Сегодня, 04:32

«Футбол был изобретен дьяволом». Аллегри — о поражении в Суперкубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Массимилиано Аллегри.
Фото Twitter

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в Суперкубке Италии против «Интера» (1:2) отметил, что разочарован пропущенным голом на последних секундах встречи. Алексис Санчес забил на 120-й минуте и принес миланцам победу.

«Это была настоящая игра, хорошая проверка для нас, чтобы понять, где мы находимся. К сожалению, иногда кажется, что футбол был изобретен дьяволом. Мы допустили наивную ошибку за пять секунд до конца, но играли против сильнейшей команды Италии на данный момент.

Поражение за пять секунд до конца причиняет боль, но мы должны использовать этот гнев для серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов. Нам нужно смотреть на положительные стороны, команда растет, особенно физически. Это была одна игра, но пошла не так, как мы хотели, поэтому теперь сосредоточимся на лиге", — цитирует Sport Mediaset Аллегри.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
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 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
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 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
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 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
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 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
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Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Душан Влахович

Фиорентина

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Чиро Иммобиле

Лацио

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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И К Ж
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Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

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Венеция

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