«Футбол был изобретен дьяволом». Аллегри — о поражении в Суперкубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в Суперкубке Италии против «Интера» (1:2) отметил, что разочарован пропущенным голом на последних секундах встречи. Алексис Санчес забил на 120-й минуте и принес миланцам победу.

«Это была настоящая игра, хорошая проверка для нас, чтобы понять, где мы находимся. К сожалению, иногда кажется, что футбол был изобретен дьяволом. Мы допустили наивную ошибку за пять секунд до конца, но играли против сильнейшей команды Италии на данный момент.

Поражение за пять секунд до конца причиняет боль, но мы должны использовать этот гнев для серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов. Нам нужно смотреть на положительные стороны, команда растет, особенно физически. Это была одна игра, но пошла не так, как мы хотели, поэтому теперь сосредоточимся на лиге", — цитирует Sport Mediaset Аллегри.