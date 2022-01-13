Президент «Интера» назвал победу в Суперкубке Италии плодом шести лет упорного труда

Президент «Интера» Стивен Чжан посвятил победу над «Ювентусом» (2:1) в Суперкубке Италии болельщикам и работникам клуба.

«Мы выиграли этот трофей благодаря нашей тяжелой работе. Это результат того, что сделали как тренер, так и игроки, а также плоды шести лет упорного труда.

Победа в Суперкубке Италии подстегивает нас. Я хочу посвятить эту победу болельщикам «Интера» во всем мире и всем, кто работает в клубе. Без них это было бы невозможно", — цитирует пресс-служба клуба Чжана.