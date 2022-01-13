«Это рык льва!» Алексис Санчес — о победном голе в Суперкубке Италии

Нападающий «Интера» Алексис Санчес после победы над «Ювентусом» (2:1) в Суперкубке Италии отметил, что хотел сыграть в основном составе.

«Чемпионы таковы, что, чем больше играют, тем лучше себя чувствуют. Они могут делать то, что никто другой не может. Я играл против «Лацио», и думал, что сыграю сегодня, так как был в хорошей форме, но тренер принял другое решение. Я был голоден и хотел сегодня выиграть! Мы на правильном пути с правильными игроками, и мы должны продолжать в том же духе.

Я всегда говорил, что чувствую себя львом в клетке! Однажды приехал Конте и сказал, что никто другой не похож на меня, он выпустит меня на последние 15 минут и сказал, что я все сделаю. Попросил выпустить меня раньше, чтобы мог изменить ситуацию! Это рык льва!", — сказал Алексис Санчес в интервью Sport Mediaset