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Сегодня, 18:34

Форвард «Ювентуса» Бернардески может продолжить карьеру в «Лацио» или «Галатасарай»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески готов покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Лацио» предложил 28-летнему итальянцу контракт с зарплатой в 1,6 миллиона евро в год, что ниже, чем футболист получает по соглашению с «Ювентусом». Также на игрока претендует «Галатасарай».

В апреле сообщалось, что «Ювентус» принял решение не продлевать с Бернардески контракт, который действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Бернардески забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за «Ювентус».

Федерико Бернардески
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Лацио
ФК Ювентус
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 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
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 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
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 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
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 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
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Сассуоло – Дженоа
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Милан – Рома
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Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
 2 : 1
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Салернитана – Венеция
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

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