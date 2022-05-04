Форвард «Ювентуса» Бернардески может продолжить карьеру в «Лацио» или «Галатасарай»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески готов покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Лацио» предложил 28-летнему итальянцу контракт с зарплатой в 1,6 миллиона евро в год, что ниже, чем футболист получает по соглашению с «Ювентусом». Также на игрока претендует «Галатасарай».

В апреле сообщалось, что «Ювентус» принял решение не продлевать с Бернардески контракт, который действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Бернардески забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за «Ювентус».