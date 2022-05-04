Агент Лаутаро отреагировал на информацию об уходе игрока из «Интера»

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прокомментировал информацию о переходе футболиста.

«Мы не думаем о переходе, он в «Интере», он счастлив, город замечательный. Иногда в прессе пишут о трансфере, но Лаутаро думает о клубе, о том, чтобы подарить людям радость, стать чемпионами и еще стремится к Кубку мира», — приводит слова агента Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает на покупке 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне нападающий в 45 матче забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Контракт Мартинеса с «Интером» истекает в 2026 году.