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Агент Лаутаро отреагировал на информацию об уходе игрока из «Интера»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прокомментировал информацию о переходе футболиста.

«Мы не думаем о переходе, он в «Интере», он счастлив, город замечательный. Иногда в прессе пишут о трансфере, но Лаутаро думает о клубе, о том, чтобы подарить людям радость, стать чемпионами и еще стремится к Кубку мира», — приводит слова агента Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает на покупке 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне нападающий в 45 матче забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Контракт Мартинеса с «Интером» истекает в 2026 году.

Источник: https://www.goal.com/en/news/lautaro-s-agent-responds-to-transfer-talk-amid-arsenal-links-and-/blt1be590b120e13fc7
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