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Агент Пауло Дибалы опроверг информацию о переходе форварда в «Интер»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хорхе Антун, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы опроверг информацию о том, что футболист согласился на переход в «Интер» в летнее трансферное окно.

«На сегодняшний день у нас нет никаких договоренностей ни с одним клубом. Мы ни о чем не договаривались ни с итальянскими, ни с зарубежными командами. Сейчас Пауло полностью сосредоточен на концовке сезона, успешном выступлении в оставшихся матчах чемпионата Италии и в финале Кубка страны», — приводит журналист Ромео Агрести слова Антуна.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что 28-летний Дибала согласился на переход в «Интер» по окончании сезона-2021/22.

В сезоне-2021/22 Дибала забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 40 миллионов евро, его контракт с клубом из Турина действует до конца июня 2022 года.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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 Интер 35 22 9 4 74-29 75
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 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
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 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
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 Рома 35 17 8 10 55-40 59
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8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
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 Верона 35 14 10 11 61-52 52
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 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
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 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
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