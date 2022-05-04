Агент Пауло Дибалы опроверг информацию о переходе форварда в «Интер»

Хорхе Антун, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы опроверг информацию о том, что футболист согласился на переход в «Интер» в летнее трансферное окно.

«На сегодняшний день у нас нет никаких договоренностей ни с одним клубом. Мы ни о чем не договаривались ни с итальянскими, ни с зарубежными командами. Сейчас Пауло полностью сосредоточен на концовке сезона, успешном выступлении в оставшихся матчах чемпионата Италии и в финале Кубка страны», — приводит журналист Ромео Агрести слова Антуна.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что 28-летний Дибала согласился на переход в «Интер» по окончании сезона-2021/22.

В сезоне-2021/22 Дибала забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 40 миллионов евро, его контракт с клубом из Турина действует до конца июня 2022 года.