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21 апреля, 23:45

«Ювентус» принял решение не продлевать контракт с Бернардески

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески покинет команду по окончании сезона. Туринский клуб принял решение не продлевать контракт с 28-летним хавбеком, сообщает La Pepubblica.

Контракт футболиста с «бьянконери» рассчитан до конца нынешней кампании. Стороны не смогли договориться о продлении соглашения.

Ранее появлялась информация, что Бернардески хочет получать более 4 миллионов евро в год (без учета бонусов).

В сезоне-2021/22 итальянский футболист провел 30 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 6 результативных передач.

Федерико Бернардески
ФК Ювентус
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2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
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 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
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 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
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16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
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 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
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 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
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 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

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 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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Кельвен Амиан

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Специя

 27 1 6
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