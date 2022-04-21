«Ювентус» принял решение не продлевать контракт с Бернардески

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески покинет команду по окончании сезона. Туринский клуб принял решение не продлевать контракт с 28-летним хавбеком, сообщает La Pepubblica.

Контракт футболиста с «бьянконери» рассчитан до конца нынешней кампании. Стороны не смогли договориться о продлении соглашения.

Ранее появлялась информация, что Бернардески хочет получать более 4 миллионов евро в год (без учета бонусов).

В сезоне-2021/22 итальянский футболист провел 30 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 6 результативных передач.