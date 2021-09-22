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Форвард «Специи» Гьяси отпраздновал гол «Ювентусу» в стиле Роналду

20:50
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Нападающий «Специи» Эмануэль Гьяси отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Он отпраздновал его в стиле Криштиану Роналду.

Ранее Роналду покинул «Ювентус». Португалец стал игроком «Манчестер Юнайтед».

По ходу матча «Специя» ведет 2:1. На гол Мойзе Кина хозяева ответили мячами Гьяси и Жаниса Антиста.

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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