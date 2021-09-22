Форвард «Специи» Гьяси отпраздновал гол «Ювентусу» в стиле Роналду
20:50
Нападающий «Специи» Эмануэль Гьяси отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Он отпраздновал его в стиле Криштиану Роналду.
Троллинг от нападающего «Специи» Эммануэля Гьяси ??— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 22, 2021
Эммануэль сравнял счет в матче с «Ювентусом» и отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду ? pic.twitter.com/qvjtImkcWE
Ранее Роналду покинул «Ювентус». Португалец стал игроком «Манчестер Юнайтед».
По ходу матча «Специя» ведет 2:1. На гол Мойзе Кина хозяева ответили мячами Гьяси и Жаниса Антиста.
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