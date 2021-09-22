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«Марсель», «Бетис» и «Севилья» претендуют на Алексиса Санчеса

20:56
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. В числе претендентов на 32-летнего чилийца называются «Марсель», «Бетис» и «Севилья», сообщает Calciomercato.

Причем миланский клуб готов бесплатно отпустить форварда в другой клуб, чтобы сэкономить на его зарплате.

Контракт Санчеса с «Интером» рассчитан до 2023 года. Он зарабатывает в клубе 7 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Санчес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач.

В этом сезоне серии А он сыграл только в одном матче.

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Иван Шитик все материалы автора

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