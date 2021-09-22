Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мойзе Кин забил первый мяч после возвращения в «Ювентус»

20:09
Теги:

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин забил в ворота «Специи» в матче пятого тура чемпионата Италии против «Специи». Это его первый мяч после возвращения в команду.

Кин открыл счет на 28-й минуте. На данный момент команды играют вничью (1:1). Для 21-летнего нападающего это шестой матч и первый гол в текущем сезоне.

«Ювентус» арендовал Кина у «Эвертона» до лета 2023 года.

Специя — Ювентус

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бенефис Пиняева, пять отраженных пенальти и дебют блогера в профессиональном футболе. Главные события Кубка
Трусова устроила себе краш-тест на старте олимпийского сезона. В Сызрани пройдет супертурнир
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд