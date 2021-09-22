Мойзе Кин забил первый мяч после возвращения в «Ювентус»
20:09
Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин забил в ворота «Специи» в матче пятого тура чемпионата Италии против «Специи». Это его первый мяч после возвращения в команду.
Кин открыл счет на 28-й минуте. На данный момент команды играют вничью (1:1). Для 21-летнего нападающего это шестой матч и первый гол в текущем сезоне.
«Ювентус» арендовал Кина у «Эвертона» до лета 2023 года.
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