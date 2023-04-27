Форвард «Наполи» Осимхен хочет продолжить карьеру в АПЛ
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен придерживается к переходу в чемпионат Англии, сообщает Foot Mercato.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Также в услугах форварда заинтересованы «ПСЖ» и «Бавария».
Действующее соглашение нигерийца с «Наполи» рассчитано до лета 2025 года.
24-летний Осимхен забил 26 голов и отдал 5 результативных передач в 32 матчах этого сезона. Стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|
4
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|
5
|Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|
6
|Интер
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|
7
|Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|
11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|
12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|
13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|
20
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|28.04
|21:45
|
Специя – Монца
|- : -
|29.04
|16:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|29.04
|19:00
|
Рома – Милан
|- : -
|29.04
|21:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
|30.04
|13:30
|
Интер – Лацио
|- : -
|30.04
|16:00
|
Кремонезе – Верона
|- : -
|30.04
|16:00
|
Сассуоло – Эмполи
|- : -
|30.04
|19:00
|
Фиорентина – Сампдория
|- : -
|30.04
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|29
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|22
|1
|0
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