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Сегодня, 17:37

Форвард «Наполи» Осимхен хочет продолжить карьеру в АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен придерживается к переходу в чемпионат Англии, сообщает Foot Mercato.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Также в услугах форварда заинтересованы «ПСЖ» и «Бавария».

Действующее соглашение нигерийца с «Наполи» рассчитано до лета 2025 года.

24-летний Осимхен забил 26 голов и отдал 5 результативных передач в 32 матчах этого сезона. Стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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Лечче – Удинезе
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Специя – Монца
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Наполи – Салернитана
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Рома – Милан
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29.04 21:45
Торино – Аталанта
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30.04 13:30
Интер – Лацио
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Кремонезе – Верона
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 22 1 0
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