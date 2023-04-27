Форвард «Наполи» Осимхен хочет продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен придерживается к переходу в чемпионат Англии, сообщает Foot Mercato.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Также в услугах форварда заинтересованы «ПСЖ» и «Бавария».

Действующее соглашение нигерийца с «Наполи» рассчитано до лета 2025 года.

24-летний Осимхен забил 26 голов и отдал 5 результативных передач в 32 матчах этого сезона. Стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.