Жиру: «Все игроки «Милана» должны спать, есть и дышать, думая о скудетто»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил о желании выиграть чемпионат Италии в этом сезоне.

«Сейчас, в конце сезона команда ощущает больше давления, но мы сфокусированы на своей цели — победе в каждом последующем матче. Мы все должны спать, есть и дышать, думая о скудетто. Мы уже рядом, мы хотим выиграть титул. Неважно, кто будет забивать — я или кто-то еще. Я просто хочу, чтобы «Милан» выигрывал и надеюсь, что мы сделаем концовку сезона красивой для наших фанатов», — приводит Football Italia слова Жиру.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 74 очками в 34 матчах. «Интер», идущий на второй строчке, отстает на 2 очка.