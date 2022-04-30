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«Ювентус» намерен подписать форварда «Аякса» Антони

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется нападающим «Аякса» Антони, сообщает Calciomercato.

По данным источника, клуб из Турина хочет усилить атакующую линию и намерен в ближайшее время начать переговоры по трансферу 22-летнего бразильца.

В сезоне-2021/22 Антони забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Источник: https://www.calciomercato.com/news/antony-nel-mirino-la-juve-accelera-12122

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2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
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 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
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 - : -
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