«Ювентус» намерен подписать форварда «Аякса» Антони
«Ювентус» интересуется нападающим «Аякса» Антони, сообщает Calciomercato.
По данным источника, клуб из Турина хочет усилить атакующую линию и намерен в ближайшее время начать переговоры по трансферу 22-летнего бразильца.
В сезоне-2021/22 Антони забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
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|74
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|34
|21
|9
|4
|72-28
|72
|
3
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|
4
|Ювентус
|34
|19
|9
|6
|52-30
|66
|
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|7
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|
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|55
|
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|46
|
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|11
|11
|12
|42-36
|44
|
12
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|34
|10
|13
|11
|53-52
|43
|
13
|Болонья
|34
|11
|9
|14
|39-48
|42
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|
18
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
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|5
|7
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|27-61
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38 тур
|30.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|30.04
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|30.04
|19:00
|
Сампдория – Дженоа
|- : -
|30.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|1.05
|13:30
|
Ювентус – Венеция
|- : -
|1.05
|16:00
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эмполи – Торино
|- : -
|1.05
|19:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|1.05
|21:45
|
Рома – Болонья
|- : -
|2.05
|21:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|26
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|25
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
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|1
|6
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