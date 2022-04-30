«Ювентус» намерен подписать форварда «Аякса» Антони

«Ювентус» интересуется нападающим «Аякса» Антони, сообщает Calciomercato.

По данным источника, клуб из Турина хочет усилить атакующую линию и намерен в ближайшее время начать переговоры по трансферу 22-летнего бразильца.

В сезоне-2021/22 Антони забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».