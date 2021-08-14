Форвард киевского «Динамо» Супряга может перейти в «Сампдорию»

«Сампдория» интересуется нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб хочет арендовать 21-летнего украинца с правом выкупа. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Болонья» и «Дженоа».

В сезоне-2020/21 Супряга провел 31 матч за «Динамо», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.