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Форвард киевского «Динамо» Супряга может перейти в «Сампдорию»

09:38
Владислав Супряга. Фото Instagram
Владислав Супряга. Фото Instagram
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«Сампдория» интересуется нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб хочет арендовать 21-летнего украинца с правом выкупа. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Болонья» и «Дженоа».

В сезоне-2020/21 Супряга провел 31 матч за «Динамо», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-sampdoria-supryaga-news-13-agosto-2021

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Иван Торопцев все материалы автора

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