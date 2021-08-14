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«ПСЖ» может подписать Кулибали из-за травмы Рамоса

09:08
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«ПСЖ» вернулся к идее подписания защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, из-за травмы новичка парижан Серхио Рамоса, «ПСЖ» задумался о возможной замене испанца, который сможет выйти на поле не раньше середины сентября.

30-летний Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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