«ПСЖ» может подписать Кулибали из-за травмы Рамоса
09:08
«ПСЖ» вернулся к идее подписания защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, из-за травмы новичка парижан Серхио Рамоса, «ПСЖ» задумался о возможной замене испанца, который сможет выйти на поле не раньше середины сентября.
30-летний Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.
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