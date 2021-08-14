Дибала хочет получать в «Ювентусе» 10 миллионов евро

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет зарабатывать в туринском клубе по новому контракту 10 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, агент футболиста планирует 14 августа убедить руководство команды платить аргентинцу требуемую сумму. «Ювентус» готов пойти на повышение оклада Дибале.

27-летний форвард выступает в составе туринского «Ювентуса» с лета 2015 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.