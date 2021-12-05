Форвард «Фиорентины» Влахович забил 30 голов в серии А за год
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович забил с пенальти в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (3:2). Это его 30-й гол в серии А за календарный год.
30 — Dusan #Vlahovic is the fourth player of the history able to score at least 30 goals in a single Serie A calendar year before turning 22 (Meazza in 1930, Borel in 1933 and Angelillo in 1958 the others). Unstoppable.#BolognaFiorentina— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) December 5, 2021
Как сообщает Opta, Влахович стал четвертым игроком, которому покорился этот показатель в возрасте до 22 лет. В 1930 году это удалось Джузеппе Меацце, в 1933 году — Феличе Борелю, в 1958 году — Антонио Анджелилло.
21-летний серб в текущем сезоне провел 16 матчей в серии А и забил 13 мячей при двух голевых передачах.
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