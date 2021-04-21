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Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч серии А с «Ромой»

18:16
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«Аталанта» огласила заявку на матч 32-го тура серии А с «Ромой». В список из 23 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.

Матч «Рома» — «Аталанта» состоится завтра, 22 апреля, в Риме. Начало встречи — в 19.30 мск.

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