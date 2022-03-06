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Сегодня, 16:51

«Фиорентина» — «Верона»: Кокорин попал в число запасных

Иван Шитик
Корреспондент

6 марта «Фиорентина» и «Верона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «Фиалок» Александр Кокорин попал в число запасных.

В текущем сезоне на счету Кокорина ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.

Александр не выходил на поле с 10 января. Последние матчи команды он пропустил из-за мышечной травмы.

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ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

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Александр Кокорин
ФК Верона
ФК Фиорентина
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И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
13
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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4.03 22:45
Интер – Салернитана
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Рома – Аталанта
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5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
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 - : -
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 - : -
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