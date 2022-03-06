«Фиорентина» — «Верона»: Кокорин попал в число запасных

6 марта «Фиорентина» и «Верона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «Фиалок» Александр Кокорин попал в число запасных.

TEAM NEWS | ?



Our starting XI to face Hellas Verona ??

Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola ? #FiorentinaVerona pic.twitter.com/89JaxkFmPb — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 6, 2022

В текущем сезоне на счету Кокорина ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.

Александр не выходил на поле с 10 января. Последние матчи команды он пропустил из-за мышечной травмы.