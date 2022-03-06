«Наполи» планирует выкупить Замбо Ангиссу у «Фулхэма»

«Наполи» намерен выкупить полузащитника Андре Замбо Ангиссу у «Фулхэма», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб может выкупить арендованного у лондонцев 26-летнего футболиста за 15 миллионов евро, однако неаполитанцы хотят договориться о меньшей сумме. Ожидается, что представители «Наполи» встретятся с руководством «Фулхэма» в апреле, чтобы обсудить этот вопрос.

Замбо Ангисса выступает за «Наполи» на правах аренды из «Фулхэма» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне камерунец принял участие в 20 матчах неаполитанцев и не отличился результативными действиями.