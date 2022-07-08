«Интер» ведет переговоры о трансфере защитника «Торино» Бремера
«Интер» ведет переговоры о трансфере защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, в четверг, 7 июля, состоялась первая официальная встреча между представителями клубов.
Отмечается, что от миланского клуба на встрече присутствовал спортивный директор Пьеро Аузилио, от туринцев — занимающий аналогичную должность Давиде Ваньятти, а также агент 25-летнего бразильца Паоло Бузардо.
«Торино» хочет получить за защитника 40 миллионов евро. «Интер» ради снижения суммы готов включить в сделку кого-то из своих молодых игроков.
При этом сам Бремер хочет играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.
В прошедшем сезоне Бремер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 33 матчах за «Торино» во всех турнирах. Контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0-0
|0
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -