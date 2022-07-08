«Интер» ведет переговоры о трансфере защитника «Торино» Бремера

«Интер» ведет переговоры о трансфере защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в четверг, 7 июля, состоялась первая официальная встреча между представителями клубов.

Отмечается, что от миланского клуба на встрече присутствовал спортивный директор Пьеро Аузилио, от туринцев — занимающий аналогичную должность Давиде Ваньятти, а также агент 25-летнего бразильца Паоло Бузардо.

«Торино» хочет получить за защитника 40 миллионов евро. «Интер» ради снижения суммы готов включить в сделку кого-то из своих молодых игроков.

При этом сам Бремер хочет играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Бремер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 33 матчах за «Торино» во всех турнирах. Контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.