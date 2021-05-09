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«Фиорентина» продвинулась в переговорах с Гаттузо

23:00
Дженнаро Гаттузо. Фото Reuters
Дженнаро Гаттузо. Фото Reuters
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо ведет переговоры с «Фиорентиной». Флорентийский клуб продвинулся с переговорах с 43-летним специалистом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу действий. Он будет влиять на трансферную стратегию и перестроит весь состав с целью снизить средний возраст. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления на сезон.

В настоящий момент «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков.

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