«Фиорентина» продвинулась в переговорах с Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо ведет переговоры с «Фиорентиной». Флорентийский клуб продвинулся с переговорах с 43-летним специалистом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу действий. Он будет влиять на трансферную стратегию и перестроит весь состав с целью снизить средний возраст. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления на сезон.

В настоящий момент «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков.