Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович получил травму колена в матче с «Ювентусом»

23:10
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Во втором тайме 39-летний швед получил повреждение на ровном месте. Он неудачно поставил ногу и потом с криком упал на газон.

Футболист попробовал продолжить встречу, но был вынужден попросить замену. Швед покидал поле, держась за левое колено.

Ювентус — Милан

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира по керлингу, Россия — Швейцария: прямая трансляция финала
Видео: Кто усыпал квартиру Бузовой розами перед выпиской
На Украине подросток оскорбил ветерана нацистским приветствием
Владелец ресторана объяснилась после скандальной вечеринки к 9 Мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд