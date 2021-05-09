Ибрагимович получил травму колена в матче с «Ювентусом»
23:10
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».
Во втором тайме 39-летний швед получил повреждение на ровном месте. Он неудачно поставил ногу и потом с криком упал на газон.
Футболист попробовал продолжить встречу, но был вынужден попросить замену. Швед покидал поле, держась за левое колено.
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