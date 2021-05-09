Де Дзерби близок к договоренности с «Шахтером»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби возглавит «Шахтер». Стороны близки к договоренности, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Переговоры находятся в финальной стадии. По данным источника, контракт будет рассчитан на два года. Вместе со специалистом команду пополнит и его тренерский штаб.

41-летний Де Дзерби возглавляет «Сассуоло» с 2018 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2021 года.

9 мая главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру объявил, что покидает украинский клуб.