Де Дзерби близок к договоренности с «Шахтером»
22:55
Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби возглавит «Шахтер». Стороны близки к договоренности, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Переговоры находятся в финальной стадии. По данным источника, контракт будет рассчитан на два года. Вместе со специалистом команду пополнит и его тренерский штаб.
41-летний Де Дзерби возглавляет «Сассуоло» с 2018 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2021 года.
9 мая главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру объявил, что покидает украинский клуб.
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