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«Фиорентина» предлагает Кьезе новый контракт с повышением зарплаты

13:56
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«Фиорентина» предложила форварду Федерико Кьезе продлить контракт на улучшенных условиях, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Repubblica, нападающему предложили новое соглашение с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год + бонусы за игровые показатели. Если сделка состоится, жалование футболиста увеличится почти вдвое. Нынешний контракт истекает летом 2022 года.

21-летний Федерико Кьеза в текущем сезоне провел три матча за «Фиорентину» и забил один мяч. Ранее сообщалось, что им интересуются «Ювентус» и «Интер».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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